यूएई की रणनीति साइबर सुरक्षा को एआई के साथ एकीकृत करती है: मोहम्मद अल कुवैती

दुबई, 14 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई सरकार के साइबर सुरक्षा परिषद के प्रमुख डॉ. मोहम्मद अल कुवैती ने कहा कि यूएई की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि नए राष्ट्रीय मानक और नीतियाँ एआई-संचालित सरकारी डिजिटल परिवर्तन के लिए एक रोडमैप तैयार करती हैं।

आज दुबई में शुरू हुई ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स एंड साइबरसिक्योरिटी की वार्षिक बैठक के दौरान अमीरात समाचार एजेंसी को दिए गए अपने भाषण में, अल कुवैती ने कहा कि एआई और साइबर सुरक्षा में यूएई का निरंतर निवेश उभरती चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साइबर सुरक्षा सूचकांक में वैश्विक एआई की सभी श्रेणियों में विश्व स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश के दूरदर्शी दृष्टिकोण, उन्नत प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक निवेश और राष्ट्रीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करने के निरंतर प्रयासों को दिया।

अल कुवैती ने पुष्टि की कि यूएई ने हाल ही में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाकर किए गए कई साइबर हमलों को नाकाम किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अत्यधिक सक्षम राष्ट्रीय प्रणालियों और विशेषज्ञ टीमों ने इन खतरों को सफलतापूर्वक कम किया है।

उन्होंने बताया कि यूएई प्रतिदिन लगभग 1,50,000 साइबर हमलों का सामना करता है, और वैश्विक या क्षेत्रीय अस्थिरता के समय यह संख्या 3,00,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं का प्रबंधन एक उच्च विकसित राष्ट्रीय ढाँचे के तहत किया जाता है जो सर्वोत्तम वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रथाओं के अनुरूप है।

अल कुवैती ने एआई तकनीकों के गैर-ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के प्रति आगाह किया और ज़ोर देकर कहा कि ऐसी प्रथाएँ डेटा सुरक्षा को कमज़ोर कर सकती हैं और साइबर घुसपैठ को बढ़ावा दे सकती हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप डीपफेक और ऑनलाइन हेरफेर जैसे नए खतरे पैदा हुए हैं, जिनका सूचना और साइबर युद्ध में तेज़ी से दोहन किया जा रहा है।