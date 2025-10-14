एफएनसी अध्यक्ष ने ग्वाटेमाला के राजदूत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की

अबू धाबी, 14 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के अध्यक्ष सकर घोबाश ने अबू धाबी स्थित एफएनसी मुख्यालय में यूएई में ग्वाटेमाला के राजदूत जॉर्ज राफेल रुइज़ का स्वागत किया।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में संसदीय कूटनीति की भूमिका को रेखांकित किया।

घोबाश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों नेतृत्वों की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर यूएई-ग्वाटेमाला संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।

राजदूत रुइज़ ने कहा कि ग्वाटेमाला आर्थिक, निवेश, पर्यटन, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में यूएई के साथ सहयोग विकसित करने का इच्छुक है। उन्होंने बढ़ते संसदीय सहयोग की प्रशंसा की और समन्वय को मजबूत करने के लिए निरंतर संवाद और आपसी यात्राओं के महत्व पर बल दिया।