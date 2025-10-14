यूएई की जीडीपी 2025 में 4.8%, 2026 में 5%: आईएमएफ

वाशिंगटन, 14 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अप्रैल में जारी अपने पिछले अनुमान की तुलना में चालू वर्ष के लिए यूएई की वास्तविक जीडीपी के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 4.8% कर दिया है।

आईएमएफ ने आज यहाँ जारी अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) में यह भी अनुमान लगाया है कि यूएई की अर्थव्यवस्था 2026 में 5% की दर से बढ़ेगी, जो अप्रैल में घोषित उसके पूर्वानुमान के समान ही है।

डब्ल्यूईओ के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2024 में 3.3% से घटकर 2025 में 3.2% और 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर लगभग 1.5% और उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 4% से थोड़ी अधिक रहेगी।

मध्य पूर्व और मध्य एशिया में विकास दर में तेज़ी आने का अनुमान है, जो 2024 में 2.6% से बढ़कर 2025 में 3.5% और 2026 में 3.8% हो जाएगी। अप्रैल की तुलना में, 2025 के अनुमान में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है।

विश्व आर्थिक परिदृश्य ने नीति निर्माताओं से विश्वसनीय, पारदर्शी और टिकाऊ नीतियों के माध्यम से विश्वास बहाल करने का आग्रह किया है। व्यापार कूटनीति को व्यापक आर्थिक समायोजन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। राजकोषीय बफर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए। संरचनात्मक सुधारों के प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए।