अमना अल दहक ने वैश्विक खाद्य स्थिरता में यूएई की भूमिका पर प्रकाश डाला

दुबई, 16 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अमना बिन्त अब्दुल्ला अल दहक ने कहा कि यूएई ने अपने बुद्धिमान नेतृत्व में सतत खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण स्थापित किया है और खाद्य प्रणालियों को बेहतर दक्षता और स्थिरता की ओर आगे बढ़ाने में एक प्रमुख वैश्विक भागीदार है।

16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर एक बयान में, डॉ. अल दहक ने कहा कि यह अवसर वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने और यह स्वीकार करने का समय है कि केवल सहयोग और संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से ही सभी के लिए बेहतर खाद्य भविष्य प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि चरम मौसम, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक झटकों के बढ़ते प्रभाव खाद्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहे हैं। कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं का मतलब है कि व्यवधान का प्रभाव दुनिया भर में खेतों से लेकर खाने की मेज तक महसूस किया जा रहा है, जिससे अनुमानित 673 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रणालियाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं। इसके अलावा, खाद्य हानि और बर्बादी के व्यापक मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 13.2 प्रतिशत कटाई और खुदरा बिक्री के बीच नष्ट हो जाता है, जबकि अनुमानित 19 प्रतिशत दुनिया भर में घरों, खाद्य सेवाओं और खुदरा बिक्री को मिलाकर बर्बाद हो जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने से भूमि का अधिक कुशल उपयोग, बेहतर जल प्रबंधन और जलवायु तथा आजीविका दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डॉ. अल दहक ने कहा कि यूएई का मानना ​​है कि बढ़ती वैश्विक आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमाओं, क्षेत्रों और पीढ़ियों के पार टीम वर्क की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "घरेलू स्तर पर, हम अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति 2051 के अनुरूप स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं।" कृषि प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और नवीन जल प्रबंधन में रणनीतिक निवेश के माध्यम से, हम अपने कृषि परिदृश्य को बदल रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रयास का एक प्रमुख आधार स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को सशक्त बनाना और हमारी घरेलू खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना है। हम नेमा जैसी पहलों के माध्यम से खाद्य अपव्यय की समस्या से भी सीधे तौर पर निपट रहे हैं। हालाँकि, ये योजनाएँ और कार्य सभी के समर्थन और भागीदारी से ही सफल होंगे।

अपने वक्तव्य के समापन पर, डॉ. अल दहक ने कहा, "इस विश्व खाद्य दिवस पर, यूएई हमारी खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाने, सभी के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समतापूर्ण भविष्य की रचना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, और वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर काम करता है।"