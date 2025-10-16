यूएई, चीन ने लेखा परीक्षा में सहयोग मजबूत किया

बीजिंग, 16 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष हुमैद ओबैद खलीफा ओबैद अबुशिब्स ने निगरानी, ​​लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा और प्रशासनिक एवं वित्तीय भ्रष्टाचार से निपटने के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन में किया।

आज जारी एक बयान के अनुसार, इस यात्रा में वरिष्ठ चीनी सरकारी अधिकारियों के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें शामिल थीं, जिनमें केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग के उप सचिव और चीन के राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग के उपाध्यक्ष लियू जिंगुओ और केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग (सीसीडीआई) के उप सचिव और चीन के राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग के उपाध्यक्ष फू कुई शामिल थे।

चर्चा में वित्तीय और प्रशासनिक उल्लंघनों की जाँच के लिए तंत्र विकसित करने हेतु संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिले।

अबुशिब्स ने चीन के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के महालेखा परीक्षक होउ काई से भी मुलाकात की, जहाँ दोनों पक्षों ने एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य लेखा परीक्षा में सहयोग को सुदृढ़ करना, तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना और दोनों देशों के लेखा परीक्षा संस्थानों की व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करना है।

यह समझौता ज्ञापन लेखा परीक्षा और निगरानी में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और तीव्र आर्थिक और तकनीकी विकास के अनुरूप वित्तीय और प्रशासनिक आंकड़ों के विश्लेषण में उन्नत तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से दोनों संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग के लिए एक व्यावहारिक ढाँचा स्थापित करता है।

यह समझौता यूएई-चीन सहयोग में एक नया मील का पत्थर है, जो एक उन्नत निगरानी प्रणाली के निर्माण के उनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है जो सतत विकास का समर्थन करती है और दोनों देशों में सुशासन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करती है।