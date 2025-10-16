यूएई के राष्ट्रपति को सऊदी क्राउन प्रिंस से एक्सपो 2030 रियाद में भाग लेने का निमंत्रण पत्र मिला

अबू धाबी, 16 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद का एक पत्र मिला, जिसमें यूएई को एक्सपो 2030 रियाद में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया है।

विदेश मंत्री शेख शखबूत बिन नाहयान अल नाहयान ने अबू धाबी स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में यूएई में सऊदी अरब के राजदूत सुल्तान बिन अब्दुल्ला अल अंकारी के साथ बैठक के दौरान यह लिखित पत्र प्राप्त किया।

बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने भाईचारे वाले द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के हितों को प्राप्त करने और दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता को मजबूत करने के तरीकों पर जोर दिया।