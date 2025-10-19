दुबई प्रेस क्लब 28 अक्टूबर को 10वें अमीराती मीडिया फोरम का आयोजन करेगा

दुबई, 19 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- दुबई के दूसरे उप शासक और दुबई मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के संरक्षण में, दुबई प्रेस क्लब (डीपीसी) ने घोषणा की है कि वह 28 अक्टूबर को दुबई के म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर में अमीराती मीडिया फोरम (ईएमएफ) के 10वें संस्करण का आयोजन करेगा।

इस कार्यक्रम में यूएई के मीडिया संगठनों के प्रमुख, प्रधान संपादक, प्रमुख लेखक, विचारक और मीडिया क्षेत्र के पेशेवर, साथ ही अमीराती कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल प्रभावशाली लोग एक साथ आएंगे।

अपनी स्थापना के बाद से, फोरम ने यूएई के मीडिया परिदृश्य पर संवाद को आकार देने, प्रमुख विकास और विकास के अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इसने यूएई की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनुरूप अमीराती मीडिया की ताकत, प्रभाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस वर्ष के आयोजन में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें यूएई के मीडिया पर क्षेत्रीय और वैश्विक विकास का प्रभाव, देश की अनूठी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता, और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने, विश्वास को मज़बूत करने और युवाओं तथा सामग्री निर्माताओं को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका शामिल है ताकि वे यूएई की उपलब्धियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचा सकें। चर्चाओं में यह भी पता लगाया जाएगा कि यूएई का मीडिया क्षेत्र डिजिटल परिवर्तन को कैसे अपना रहा है और प्रभावशाली सामग्री प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कैसे कर रहा है।

दुबई मीडिया काउंसिल की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा दुबई प्रेस क्लब की अध्यक्ष मोना घनम अल मर्री ने कहा कि अपनी शुरुआत से ही, यह फ़ोरम अमीराती मीडिया के मूल में मौजूद मुद्दों और देश के विकास को गति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पड़ताल के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा, "आज, हमें एक ऐसे मीडिया क्षेत्र की आवश्यकता है जो सक्रिय, रचनात्मक और हमारे आसपास हो रहे तेज़ी से हो रहे बदलावों के प्रति जागरूक हो, जो व्यावसायिकता और गहरी ज़िम्मेदारी की भावना के साथ बदलावों का जवाब दे सके। यह फ़ोरम राष्ट्रीय उपलब्धियों की रक्षा, यूएई की विकास यात्रा में सहयोग और दुनिया तक विश्वसनीयता और प्रभाव के साथ अपना संदेश पहुँचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करने का एक अवसर है।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले एक दशक में, फ़ोरम ने मीडिया क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों, दोनों को समझा है। इसके दसवें संस्करण का जश्न मनाते हुए, हम संवाद के एक नए चरण की ओर देख रहे हैं जो व्यावहारिक विचारों और भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करेगा। अमीराती मीडिया फ़ोरम यूएई के मीडिया परिदृश्य का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। हमारे नेतृत्व के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हम प्रगति के प्रेरक के रूप में शब्द की शक्ति और विचारों को नवीनीकृत करने, सहयोग का विस्तार करने और हमारे राष्ट्रीय मीडिया को मज़बूत करने के साधन के रूप में संवाद के महत्व में विश्वास करते हैं।"

दुबई प्रेस क्लब की निदेशक मरियम अल मुल्ला ने कहा, "एक दशक से, यह फ़ोरम यूएई के मीडिया जगत के नेताओं और पेशेवरों को इस क्षेत्र की प्रगति, भविष्य की दिशा और उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाता रहा है। तेज़ी से बदलते वैश्विक बदलाव के बीच, यूएई सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, इसलिए मीडिया को समाचार रिपोर्टिंग की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर भविष्य को आकार देने में सक्रिय योगदानकर्ता बनना होगा।"

"हमारा लक्ष्य एक ऐसे मीडिया क्षेत्र का निर्माण करना है जो सकारात्मक बदलाव लाए, नवाचार को अपनाए, और अपनी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाए। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष का आयोजन नए विचारों और दूरदर्शी दृष्टिकोणों को जन्म देगा जो यूएई के मीडिया क्षेत्र की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को और मज़बूत करेंगे।"

2013 में अपनी शुरुआत के बाद से, अमीराती मीडिया फ़ोरम ने यूएई के मीडिया क्षेत्र में संवाद को मज़बूत करने, सहयोग को बढ़ावा देने और पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर देश के नेतृत्व को मज़बूत करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस आयोजन का 10वां संस्करण उद्योग के भविष्य पर रचनात्मक चर्चा के लिए अग्रणी विशेषज्ञों और पेशेवरों को एक साथ लाकर इस विरासत को आगे बढ़ाएगा।