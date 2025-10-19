एफएनसी, ग्रुलैक ने जिनेवा में संसदीय सहयोग पर चर्चा की

जिनेवा, 19 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) में संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के यूएई संसदीय प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. अली राशिद अल नूमी ने आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 151वीं आईपीयू सभा के दौरान समूह के अध्यक्ष रोजो एवार्ड्स के नेतृत्व में लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के समूह (ग्रुलैक) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, डॉ. अल नूमी ने अंतर-संसदीय संघ के कार्यों और गतिविधियों को आगे बढ़ाने में ग्रुलैक द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला और संसदीय संवाद को बढ़ावा देने और साझा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने में इसके प्रयासों की प्रशंसा की।

उन्होंने एफएनसी, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों की विधान परिषदों और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों की संसदों के बीच संसदीय सहयोग को मज़बूत करने के महत्व पर ज़ोर दिया, ख़ास तौर पर आर्थिक विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में।

डॉ. अल नुआइमी ने मध्य पूर्व की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर विशेष ज़ोर दिया गया। उन्होंने मानवीय सहायता के ज़रिए फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करने के लिए यूएई के निरंतर प्रयासों, साथ ही गाज़ा में संस्थानों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए उसके समर्थन पर प्रकाश डाला।

अपनी ओर से, समूह के अध्यक्ष ने जीसीसी देशों के विधायी निकायों के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की ताकि संसदीय सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने और पदों के समन्वय में मदद मिल सके।

बैठक में कई एफएनसी सदस्य शामिल हुए।