यूएई ने जिनेवा में अरब अंतर-संसदीय संघ के 39वें असाधारण सम्मेलन में भाग लिया

जेनेवा, 19 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के यूएई संसदीय प्रभाग ने, अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के लिए संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के यूएई संसदीय प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. अली राशिद अल नूमी के नेतृत्व में, आज जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित अरब अंतर-संसदीय संघ के 39वें असाधारण सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन जिनेवा में 151वें आईपीयू सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम में अरब संसदों के अध्यक्ष और संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख एक साथ आए।

सम्मेलन के दौरान, प्रतिभागियों ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर हाल के घटनाक्रमों पर अरब की स्थिति पर चर्चा की और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ चल रहे उल्लंघनों की निंदा की।

सम्मेलन का समापन एक अंतिम वक्तव्य के साथ हुआ जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के मद्देनजर एकीकृत अरब रुख को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

यूएई प्रतिनिधिमंडल में कई एफएनसी सदस्य भी शामिल थे।