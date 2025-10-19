അറബ് ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയന്റെ 39-ാമത് സമ്മേളനത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

ജനീവ, 2025 ഒക്ടോബർ 19 (WAM) -- ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ (എഫ്എൻസി) യുഎഇ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ. അലി റാഷിദ് അൽ നുഐമി നയിക്കുന്ന ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ (എഫ്എൻസി) യുഎഇ പാർലമെന്ററി ഡിവിഷൻ, ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന 151-ാമത് ഐപിയു അസംബ്ലിയോടൊപ്പം ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ നടന്ന അറബ് ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയന്റെ 39-ാമത് അസാധാരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അറബ് പാർലമെന്റുകളുടെ പ്രഭാഷകരെയും പാർലമെന്ററി പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളുടെ തലവന്മാരെയും പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു.
സമ്മേളനത്തിനിടെ, പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറബ് നിലപാട് പങ്കാളികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലംഘനങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോൾ ഏകീകൃത അറബ് നിലപാടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്ന അന്തിമ പ്രസ്താവനയോടെയാണ് സമ്മേളനം അവസാനിച്ചത്.
യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ നിരവധി എഫ്എൻസി അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.