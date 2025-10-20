संगठित अपराध गिरोह पर अपहरण, जबरन वसूली और अभद्र हमले का आरोप

अबू धाबी, 20 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय लोक अभियोजन ने नौ अरब नागरिकों को अदालत में पेश किया है। जाँच में पता चला है कि वे एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाने में शामिल थे, जिसने राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति को खतरे में डालने वाले कई गंभीर अपराध किए थे।

यह मामला लोक अभियोजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म 'माई सेफ सोसाइटी' के माध्यम से दर्ज एक रिपोर्ट के बाद शुरू किया गया था, जिसमें एक पीड़ित ने कहा था कि उसका अपहरण किया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसके हाथ बंधे हुए थे, जबकि उसका वीडियो बनाया गया था।

अटॉर्नी-जनरल के निर्देशों के तहत, लोक अभियोजन ने एक जाँच शुरू की, साक्ष्य एकत्र किए और संघीय न्यायिक प्रवर्तन कार्यालय को अपराधियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक पूछताछ करने और अपराध करने में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को जब्त करने का काम सौंपा।

जाँच से पता चला कि अभियुक्तों ने पीड़ित को एक वित्तीय विवाद के सिलसिले में अपने एक घर पर फुसलाया, जहाँ उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ बाँध दिए और उसे एक हफ़्ते तक बंधक बनाकर रखा। उन्होंने उसे ऋण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, उसका नग्न वीडियो बनाया और बाद में उसके परिवार को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से फुटेज प्रसारित किया।

अधिकारियों ने अपराध में प्रयुक्त वाहन और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए, जिनमें अपराध सिद्ध करने वाले फुटेज मौजूद थे, जो गिरोह के संगठित और ख़तरनाक कार्यों को साबित करते थे।

अभियुक्तों पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, क्योंकि उनकी संगठित आपराधिक गतिविधियाँ राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ़ अल शम्सी ने पुष्टि की कि देश की सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की सहनशीलता की अनुमति नहीं है। उन्होंने कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने, जान-माल की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजन के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक शांति को ख़तरा पैदा करने वाले अपराधों के अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए।