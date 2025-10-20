स्लोवाक प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ आपसी रिश्तों पर चर्चा की

अबू धाबी, 20 अक्टूबर, 2025 (WAM) – संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ़िको ने आज आपसी सहयोग को मज़बूत करने और विकास के मौकों को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की।

चर्चा में दोनों देशों के आपसी हितों को पूरा करने और अपने लोगों के लिए सस्टेनेबल विकास और खुशहाली के उनके साझा नज़रिए को सपोर्ट करने के लिए कोशिशों को कोऑर्डिनेट करने पर ध्यान दिया गया।

यह मीटिंग अबू धाबी के क़सर अल शाती में हुई, और शेख मोहम्मद ने फ़िको का स्वागत किया, जो यूएई के आधिकारिक दौरे पर हैं।

मीटिंग की शुरुआत में, फ़िको ने स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का अभिवादन किया, और यूएई की लगातार तरक्की और खुशहाली की कामना की।

शेख मोहम्मद और स्लोवाक प्रधानमंत्री ने अपने देशों के आपसी रिश्तों की मज़बूती और अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी लगातार तरक्की की पुष्टि की। उन्होंने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एरिया में सहयोग को और बढ़ाने के लिए अपना जॉइंट कमिटमेंट ज़ाहिर किया, जो डेवलपमेंट प्रायोरिटी के लिए सेंट्रल हैं, जिसमें इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर आपसी फोकस होगा।

दोनों पक्षों ने आपसी इंटरेस्ट के रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर भी विचार शेयर किए, साथ ही इस रीजन और दुनिया भर में संकटों के लिए बातचीत और डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन को बढ़ावा देने की इंपॉर्टेंस पर ज़ोर दिया।

यूएई प्रेसिडेंट और स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सेक्टर में सहयोग पर एक एग्रीमेंट और यूएई और स्लोवाकिया की सरकारों के बीच इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के एक्सचेंज को देखा। इन एग्रीमेंट्स का एक्सचेंज UAE की तरफ से फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी और स्लोवाकिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमी में स्टेट सेक्रेटरी व्लादिमीर शिमोनाक ने किया।

मीटिंग में प्रेसिडेंशियल कोर्ट फॉर स्पेशल अफेयर्स के डिप्टी चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान; यूएई के प्रेसिडेंट के एडवाइजर शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहनून अल नाहयान; मिनिस्टर और सीनियर अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ स्लोवाक पक्ष का एक डेलीगेशन भी था, जिसमें कई मंत्री और सीनियर अधिकारी शामिल थे।