यूएई ने आईपीयू पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग में हिस्सा लिया

जिनेवा, 20 अक्टूबर, 2025 (WAM) -- इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (आईपीयू) की फेडरल नेशनल काउंसिल के पार्लियामेंट्री डिवीज़न के मेंबर डॉ. मारवान ओबैद अल मुहैरी ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 151वीं आईपीयू असेंबली के दौरान हुई पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग में हिस्सा लिया।

यूएई पार्लियामेंट्री डिवीज़न के इंटरवेंशन में, जिसमें कहा गया कि सही और लंबे समय तक चलने वाली शांति बहाल करने के लिए मज़बूत पोस्ट-कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म बनाने में पार्लियामेंट की भूमिका पर, अल मुहैरी ने कहा कि पोस्ट-कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री काम तीन खास पिलर पर आधारित होना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूएई मानवीय मदद देने, रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों में मदद करने और कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित ग्रुप को मज़बूत बनाने में दुनिया के लीडिंग देशों में से एक है। उन्होंने यह भी बताया कि यूएई ने समाज को आतंकवाद और हिंसा से बचाने के लिए नेशनल कानून अपनाया है, साथ ही महिलाओं, बच्चों और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, यूएई लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर मीडिएशन, इंटरकल्चरल बातचीत को बढ़ावा देने और शांति की कोशिशों को सपोर्ट करने में लीडिंग रोल निभाता है।

अल मुहैरी ने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट की कोशिशों का लगातार असेसमेंट करने की अहमियत पर ज़ोर दिया, और इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी की ज़रूरतों के साथ तालमेल पक्का करने के लिए पॉलिसी और बजट पर मज़बूत पार्लियामेंट की निगरानी की मांग की। उन्होंने ज़ोर दिया कि इंसाफ़ पक्का करने, भरोसा बनाने और टिकाऊ शांति बनाने में पार्लियामेंट सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशन में से एक हैं।

हथियारों पर कंट्रोल, नॉन-प्रोलिफरेशन और भविष्य में हथियारों की रेस को रोकने की पॉलिसी पर अपने दूसरे इंटरवेंशन में, अल मुहैरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हथियारों पर कंट्रोल इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों का फैलाव और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का तेज़ी से मिलिट्रीकरण जैसी नई चुनौतियाँ हैं।

उन्होंने कहा कि यूएई ज़रूरी इंटरनेशनल ट्रीटी में शामिल होकर और गैर-कानूनी हथियारों की ट्रैफिकिंग से लड़ने वाले सख्त नेशनल कानूनों को लागू करके डिसआर्मामेंट की कोशिशों को सपोर्ट करने और फैलाव को रोकने के लिए एक साफ़ तरीका अपना रहा है।

अल मुहैरी ने कहा कि हथियारों की रेस को रोकने के लिए मिलकर इंटरनेशनल सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने संसदों को लोगों की आवाज़ और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की मुख्य गारंटी बताया। उन्होंने शांति और इंसानी साथ रहने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आने वाली पीढ़ियों में निवेश करने के महत्व पर ज़ोर दिया।