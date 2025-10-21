केप टाउन, 21 अक्टूबर, 2025 (WAM) -- मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ़ से यूएई ने साउथ अफ्रीका में जी20 एनर्जी ट्रांज़िशन मिनिस्टीरियल में हिस्सा लिया। मीटिंग में यूएई के डेलीगेशन को मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी और पेट्रोलियम मामलों के अंडरसेक्रेटरी इंजीनियर शरीफ़ अल ओलामा ने लीड किया।

अल ओलामा ने जी20 प्रेसीडेंसी की प्रायोरिटीज़ के लिए यूएई के सपोर्ट पर ज़ोर दिया, जिसका मकसद एक सुरक्षित, सबको साथ लेकर चलने वाला और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांज़िशन हासिल करना है। उन्होंने ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देने वाले क्लीन एनर्जी सोर्स में ट्रांज़िशन को तेज़ करने के लिए यूएई के कमिटमेंट पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, “एनर्जी सिक्योरिटी ग्लोबल स्टेबिलिटी और खुशहाली की नींव है। यूएई में, हम इसे न सिर्फ़ डायवर्सिफिकेशन, बल्कि इनोवेशन, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और इनक्लूज़न पर आधारित रेजिलिएंस भी मानते हैं।”

अल ओलामा ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिफिकेशन और डीसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, यूएई ने एसडीजी 7 के तहत 100 परसेंट बिजली एक्सेस हासिल कर ली है, साथ ही क्लीन कुकिंग एक्सेस में भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा, “हमारा बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो अब देश की 25 परसेंट तक बिजली सप्लाई करता है, एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करने और एमिशन कम करने में शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ज़रूरी भूमिका को दिखाता है।”

“इसी तरह, वॉटर-एनर्जी का रिश्ता क्लाइमेट रेजिलिएंस के दिल में है। मोहम्मद बिन ज़ायद वॉटर इनिशिएटिव हमारे इस विश्वास को दिखाता है कि पानी और एनर्जी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्रॉस-सेक्टर इनोवेशन ज़रूरी है। इसी भावना के साथ, मैं सभी स्टेकहोल्डर्स को संयुक्त राष्ट्र वॉटर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टिव, सॉल्यूशन-बेस्ड एक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए दिल से इनवाइट करता हूँ, जिसे यूएई और सेनेगल 2026 में को-होस्ट करेंगे,” उन्होंने आगे कहा।

अल ओलामा ने कहा कि यूएई सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हब के लिए जी20 हाई-लेवल वॉलंटरी प्रिंसिपल्स का स्वागत करता है और लो-कार्बन ग्रोथ के ड्राइवर के तौर पर हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स पर प्रेसीडेंसी के फोकस की तारीफ़ करता है।

उन्होंने कहा, “हमारी नेशनल हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी 2050 का मकसद यूएई को कम एमिशन वाले हाइड्रोजन और अमोनिया का एक लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनाना है, जिसे इनोवेशन, मज़बूत फाइनेंसिंग और मज़बूत सप्लाई चेन का सपोर्ट मिले। लेकिन एनर्जी ट्रांज़िशन न सिर्फ़ क्लीन होना चाहिए, बल्कि एफिशिएंट भी होना चाहिए। इसीलिए हमने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस (जीईईए) बनाया, जो सरकार का सपोर्टेड, इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस्ड अलायंस है जिसका मकसद कमिटमेंट्स को ठोस प्रोग्रेस में बदलना है।”

जीईईए के ज़रिए, यूएई का मकसद 2030 तक कम से कम 15 देशों को सपोर्ट करना, एफिशिएंसी फाइनेंसिंग में 75 मिलियन डॉलर जुटाना, और एनर्जी इंटेंसिटी में मापी जा सकने वाली कमी लाने में मदद करना है।

उन्होंने आगे कहा, "यूएई, अफ़्रीकी एनर्जी इंटरकनेक्शन के लिए प्रेसीडेंसी के विज़न का पूरी तरह से समर्थन करता है। यह सिर्फ़ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक ज़रूरी चीज़ है। अपने इंटरकनेक्शन अनुभव और इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसी ग्लोबल पहलों के आधार पर, हम पूरे अफ़्रीका में मज़बूत एनर्जी नेटवर्क बनाने में मदद के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इनोवेटिव फ़ाइनेंसिंग और क्लीन इंफ़्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट शेयर करने के लिए कमिटेड हैं।"

