यूएई मीडिया काउंसिल ने कम्युनिटी एंगेजमेंट को मज़बूत करने के लिए ‘आमेन’ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया

अबू धाबी, 21 अक्टूबर 2025 (WAM) – यूएई मीडिया काउंसिल ने ‘आमेन’ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है ताकि लोग यूएई में पब्लिश होने वाले मीडिया कंटेंट पर नज़र रख सकें और फ़ीडबैक शेयर कर सकें।

यह पहल इस विश्वास को दिखाती है कि मीडिया सेक्टर की सुरक्षा और मूल्यों को बनाए रखने में कम्युनिटी एक अहम पार्टनर है। आमेन कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा देना चाहता है ताकि एक ज़िम्मेदार और सुरक्षित मीडिया माहौल बनाया जा सके जो मीडिया सेक्टर को आगे बढ़ाने में यूएई की लीडरशिप को सपोर्ट करे।

यूएई नेशनल मीडिया ऑफ़िस के चेयरमैन और UAE मीडिया काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बुट्टी अल हमीद ने ज़ोर देकर कहा कि UAE की लीडरशिप लोगों और कम्युनिटी को अपनी प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर रखती है। उन्होंने सभी सेक्टर्स में, खासकर मीडिया में, जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाने के कमिटमेंट की ओर इशारा किया, जो समाज की आवाज़ और उसकी उम्मीदों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर काम करता है।

UAE एक ज़िम्मेदार मीडिया माहौल बनाने के लिए कमिटेड है जो अमीराती पहचान को दिखाता है, देश की उम्मीदों के साथ मेल खाता है, और टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। देश के विकास के सफ़र में मीडिया एक अहम पार्टनर बना हुआ है।

अल हमीद ने आगे कहा, “कंटेंट एक ज़िम्मेदारी है। यह समाज की सोच, जागरूकता और नज़रिए को बनाता है, और देश की इमेज और नज़रिए को दिखाता है। हम जो पब्लिश करते हैं, उससे समाज को ऊपर उठाना और फ़ायदा होना चाहिए, पॉज़िटिव जागरूकता बढ़ानी चाहिए और हमारे मूल्यों, इंसानियत और राष्ट्रीय पहचान को दिखाना चाहिए – जिसे हम गर्व से बनाए रखते हैं।”

उन्होंने कहा, “समाज, अपनी सभी अलग-अलग तरह की चीज़ों के साथ, एक ज़िम्मेदार राष्ट्रीय मीडिया बनाने में एक पार्टनर है जो जानकारी भरे जुड़ाव को बढ़ावा देता है और भरोसा बनाए रखता है। यह पार्टनरशिप यूएई में मीडिया कंटेंट की लगातार ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जो खुली बातचीत को बढ़ावा देने में हमारी आगे की लीडरशिप को दिखाती है।”

खुली बातचीत को मुमकिन बनाकर, आमीन UAE के मूल्यों, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए कंटेंट की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। यह नागरिकों और रहने वालों को नैतिक स्टैंडर्ड, संतुलित रिपोर्टिंग और ज़िम्मेदाराना एक्सप्रेशन पर आधारित मीडिया माहौल को सक्रिय रूप से आकार देने में मदद करता है।

यूएई मीडिया काउंसिल के सेक्रेटरी-जनरल मोहम्मद सईद अल शेही ने कहा, “आमीन, यूएई के प्रेसिडेंट हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के बताए गए ईयर ऑफ़ द कम्युनिटी के मकसद से जुड़ा है। यह प्लेटफॉर्म यूएई के हाई-क्वालिटी मीडिया के विज़न को दिखाता है, और कम्युनिटी मेंबर्स के लिए सोशल वैल्यूज़ को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक इंटरैक्टिव चैनल के तौर पर काम करता है।”

उन्होंने बताया कि आमीन एक ओपन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल देता है ताकि यह पक्का हो सके कि मीडिया कंटेंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, नेशनल वैल्यूज़ को बनाए रखे और ज़िम्मेदार, क्रिएटिव और असरदार प्रोडक्शन को बढ़ावा दे।