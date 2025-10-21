यूएई के राजदूत और मिस्र के पब्लिक बिज़नेस सेक्टर के मंत्री ने आर्थिक सहयोग पर चर्चा की

काइरो, 21 अक्टूबर, 2025 (WAM) -- मिस्र में यूएई के राजदूत और अरब लीग में यूएई के परमानेंट प्रतिनिधि हमाद अल ज़ाबी ने मिस्र के पब्लिक बिज़नेस सेक्टर के मंत्री मोहम्मद शिमी से दोनों देशों के बीच आर्थिक और निवेश सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में मंत्रालय के हेडक्वार्टर में हुई बातचीत के दौरान, अल ज़ाबी ने सभी क्षेत्रों में यूएई और मिस्र के बीच मजबूत भाईचारे के संबंधों और दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने और सस्टेनेबल आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

शिमी ने राजदूत का स्वागत किया, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए मिस्र सरकार के प्रयासों पर जोर दिया।

उन्होंने सरकारी कंपनियों के आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने, आधुनिक टेक्नोलॉजी को स्थानीय बनाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से चल रहे प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की।