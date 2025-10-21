यूएई के राजदूत ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किए

ब्रासीलिया, 21 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- शरीफ़ एसा अल सुवैदी ने ब्राज़ील में यूएई के राजदूत के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

अल सुवैदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान; उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम; और उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान की ओर से राष्ट्रपति लूला को शुभकामनाएं दीं, साथ ही ब्राज़ील की सरकार और लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएँ भी दीं।

इसके अलावा, अल सुवैदी ने ब्राज़ील संघीय गणराज्य में यूएई का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व व्यक्त किया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।