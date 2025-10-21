यूएई संसदीय प्रभाग ने जिनेवा में आईपीयू बैठक में भाग लिया

जेनेवा, 21 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) में यूएई संसदीय प्रभाग की उपाध्यक्ष सारा मोहम्मद फलकनाज ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 151वीं आईपीयू सभा के भाग के रूप में आयोजित मध्य पूर्व प्रश्न समिति की बैठक में भाग लिया।

मध्य पूर्व के घटनाक्रमों पर चर्चा के दौरान यूएई संसदीय प्रभाग के हस्तक्षेप में, फलकनाज ने कहा कि यह क्षेत्र जटिल राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और मानवीय चुनौतियों से घिरे एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है।

उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक संकटों से निपटने के लिए ज्ञान, संवाद और सेतु निर्माण को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि समावेशी और न्यायसंगत सतत विकास प्राप्त करना क्षेत्र के लोगों के लिए स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की कुंजी है।

उन्होंने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के माध्यम से यूएई के नेतृत्व के निर्देशों के तहत गाजा में फिलिस्तीनी लोगों की सहायता करने में यूएई की अग्रणी मानवीय भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जिसे दो वर्षों के निरंतर प्रयास में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत से भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से क्रियान्वित किया गया है।

फलकनाज ने बताया कि यूएई की सहायता में भोजन, कपड़े और चिकित्सा सामग्री प्रदान करना, घायलों को यूएई में इलाज के लिए निकालना, मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास प्रदान करना, गाजा में अस्पतालों का विस्तार और स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार करना, विलवणीकरण संयंत्रों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति, कुओं की मरम्मत, बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाना, स्कूल बैग वितरित करके शिक्षा का समर्थन करना और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेकरी चलाना शामिल है।

समिति की बैठक में मध्य पूर्व के मुद्दों की निगरानी और शांति प्रयासों का समर्थन करने में आईपीयू ढांचे के भीतर अपनी भूमिका को रेखांकित करने वाली एक रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई, साथ ही समिति की संरचना और प्रक्रिया के नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा भी की गई।