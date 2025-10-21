यूएई संसदीय प्रभाग ने शांति पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का आह्वान किया

जेनेवा, 21 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) ने शांति, सुरक्षा, सतत विकास और मानवीय सहायता पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में महत्वाकांक्षी सुधारों का आह्वान किया है।

एफएनसी संसदीय प्रभाग के सदस्य डॉ. मारवान ओबैद अल मुहैरी ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल होने में पारदर्शिता और समावेशी सुधारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन के मानवीय मिशन के साथ आर्थिक दक्षता को संतुलित करते हुए, पर्याप्त धन के लिए सरकारी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय संसदों की भूमिका पर बल दिया।

अल मुहैरी ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सहयोगात्मक समाधानों को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के लिए यूएई की सराहना पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि महासचिव के चयन की प्रक्रिया में तीन प्रमुख सिद्धांत प्रतिबिंबित होने चाहिए: संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन, स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता और नेतृत्व करने की क्षमता, और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण।

यूएई संसदीय प्रभाग ने स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करके चयन प्रक्रिया में सुधार करने, उम्मीदवारों से विजन वक्तव्य प्रकाशित करने की अपेक्षा करने, संसद और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने तथा निष्पक्ष अवसरों के माध्यम से योग्य महिला नेताओं को सशक्त बनाने का सुझाव दिया।