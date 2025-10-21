सामाजिक प्रभावकों को ऐसी सामग्री तैयार करनी चाहिए जो यूएई के मूल्यों को प्रतिबिंबित करे: अल हमीद

अबुधाबी, 21 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के अध्यक्ष और यूएई मीडिया परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बुट्टी अल हमीद ने सामूहिक जागरूकता को आकार देने में सामग्री निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो यूएई के प्रामाणिक मूल्यों और पहचान को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने एक राष्ट्रीय आख्यान के निर्माण के लिए सामाजिक प्रभावकों की क्षमता का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया जो यूएई के कद को दर्शाता है और इसके मानवीय और विकासात्मक मॉडल को प्रदर्शित करता है जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ता है।

अल हमीद ने दुबई के दूसरे उप शासक शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के अल अमीन फोरम के संरक्षण के लिए आभार व्यक्त किया, जो जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच बन गया है। यह फोरम यूएई के नेतृत्व के उस दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसके तहत एक जागरूक समाज का निर्माण किया जाना है जो आधुनिक सुरक्षा को न केवल शारीरिक सुरक्षा के रूप में बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तनों के बीच बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के रूप में भी मान्यता देता है।

अभिजात वर्ग और संस्थाओं के दायरे से संस्कृति और ज्ञान के खुले सार्वजनिक क्षेत्र में संक्रमण ने सामाजिक प्रभावकों को नए जनमत नेताओं के रूप में स्थापित किया है, जिनके पास पीढ़ीगत जागरूकता को आकार देने और विचार एवं व्यवहार के स्वरूपों का मार्गदर्शन करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। हालाँकि, यह परिवर्तन सामुदायिक मूल्यों की रक्षा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी भी बढ़ाता है।

अल हमीद ने प्रभावशाली लोगों को यूएई के मानवीय संदेश के राजदूत के रूप में कार्य करने, अपनेपन और निष्ठा को बढ़ावा देने और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को जागरूकता, आशा और सामूहिक चेतना के निर्माण के लिए ऐसे स्थानों में बदलने के लिए सशक्त और सुसज्जित करने की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया, जो समाज और राष्ट्र की सेवा करते हैं।

तेज़ गति और मनोरंजन-आधारित सामग्री, बिना किसी सार या शैक्षिक मूल्य के सामग्री उत्पादन पर हावी होकर सांस्कृतिक चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है। इसलिए, डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है जो गति और गुणवत्ता को संतुलित करे, सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करे और सांस्कृतिक एवं सामाजिक सामंजस्य की रक्षा करे।

अंत में, अल हमीद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मीडिया को एल्गोरिदम के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि उन मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए जो एक नैतिक दिशासूचक के रूप में काम करते हैं।