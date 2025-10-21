यूएई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते का स्वागत किया

अबू धाबी, 21 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तत्काल युद्धविराम समझौते के साथ-साथ दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से तंत्र की स्थापना का स्वागत किया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कतर और तुर्की के राजनयिक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रचनात्मक संवाद और समझ को सुगम बनाने में योगदान दिया।

मंत्रालय ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लोगों की शांति और विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों के लिए यूएई के समर्थन की पुष्टि की।