यूएई के न्याय मंत्री ने न्यायिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए बेल्जियम के न्याय मंत्री से मुलाकात की

ब्रुसेल्स, 22 अक्टूबर 2025 (WAM) – 21 अक्टूबर 2025 को ब्रुसेल्स के ऑफिशियल दौरे के दौरान, यूएई के न्याय मंत्री अब्दुल्ला बिन सुल्तान अल नुआइमी ने बेल्जियम की न्याय मंत्री एनेलिस वर्लिंडेन से मुलाकात की। मीटिंग में द्विपक्षीय न्यायिक सहयोग को मजबूत करने और संगठित अपराध, साइबर अपराध और दूसरे गंभीर अपराधों सहित सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनके लिए करीबी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है।

मंत्रियों ने कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सीमा पार अपराध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, और इन खतरों का मुकाबला करने में न्यायिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने मजबूत कानूनी ढांचे, आपसी कानूनी सहायता और सक्षम अधिकारियों के बीच समय पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के महत्व को पहचाना।

मंत्री वर्लिंडेन ने दौरे का स्वागत किया और द्विपक्षीय न्यायिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लगातार प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने ट्रांसनेशनल क्राइम से निपटने में यूएई के ज्यूडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशन के प्रोएक्टिव अप्रोच की तारीफ की, और मौजूदा बाइलेटरल एग्रीमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशन के आधार पर लगातार सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया।

मिनिस्टर अल नुएमी ने किंगडम ऑफ़ बेल्जियम और बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कानूनी सहयोग को गहरा करने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसनेशनल क्राइम के खिलाफ लड़ाई ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, आपसी विश्वास और लीगल सिस्टम के बीच लगातार कमिटमेंट से मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2021 में दोनों देशों के बीच एक्सट्रैडिशन एग्रीमेंट पर साइन होने और नवंबर 2022 में इसके लागू होने के बाद से UAE ने 14 लोगों का बेल्जियम को एक्सट्रैडिशन पूरा कर लिया है। बेल्जियम ने 24 अप्रैल, 2025 को भी एक व्यक्ति का एक्सट्रैडिशन पूरा किया।

मिनिस्टर अल नुएमी ने दोनों मिनिस्ट्री के बीच करीबी सहयोग के लिए मिनिस्टर वर्लिंडन को धन्यवाद दिया और बेल्जियम के ज्यूडिशियल सिस्टम की मजबूती, प्रोफेशनलिज्म और ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सहयोग न्याय और कानून के शासन को लागू करने में असरदार पार्टनरशिप के एक मॉडल के तौर पर काम करता है।

मंत्रियों ने साथ मिलकर काम करते रहने का अपना वादा दोहराया, जिसमें ज्यूडिशियल अफेयर्स पर वर्किंग ग्रुप भी शामिल है, जिसे चल रहे मामलों को सुलझाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी को मज़बूत करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने अपने-अपने संस्थानों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के मकसद से नई और मौजूदा द्विपक्षीय पहलों के ज़रिए ज्यूडिशियल सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।

दोनों पक्षों ने यूएई और बेल्जियम के बीच एक्सपर्टीज़, ट्रेनिंग और कैपेसिटी-बिल्डिंग के लेन-देन को बढ़ावा देने में अपनी साझा दिलचस्पी दिखाई, जिसका मकसद उनके जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी और असर को और बढ़ाना है।

मंत्रियों ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि वे अब तक हुई तरक्की को आगे बढ़ाने और क्रॉस-बॉर्डर क्राइम से निपटने और दोनों देशों के लिए न्याय और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़रूरी कानूनी तरीकों और इंस्टीट्यूशनल रिश्तों को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करते रहने का अपना आपसी इरादा ज़ाहिर करेंगे। वे अगली मीटिंग यूएई में करने पर सहमत हुए।