यूएई ने कुवैत में 'जीसीसी परिवहन अवर सचिव समिति' की बैठक में भाग लिया

कुवैत, 23 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- ऊर्जा एवं अवसंरचना मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में यूएई ने कुवैत द्वारा आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों के परिवहन मंत्रालयों के अवर सचिवों की समिति की 27वीं बैठक में भाग लिया।

इस बैठक में विभिन्न जीसीसी देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और जीसीसी सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्रालय में अवसंरचना विनियमन के सहायक अवर सचिव शेख नासिर अल कासिमी ने किया।

अल कासिमी ने परिवहन क्षेत्र में खाड़ी एकीकरण को बढ़ाने, सतत विकास में योगदान देने और सदस्य देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के जीसीसी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए यूएई की उत्सुकता पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि जीसीसी देशों में परिवहन क्षेत्र महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय दृष्टिकोण और रणनीतियों से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर विकास का अनुभव कर रहा है, जिसमें खाड़ी रेलवे नेटवर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएँ और स्मार्ट एवं टिकाऊ परिवहन प्रणालियों की ओर संक्रमण शामिल है जो दक्षता बढ़ाते हैं, उत्सर्जन कम करते हैं और क्षेत्र की अधिक टिकाऊ एवं समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं।

बैठक के एजेंडे में 25 विषय शामिल थे, जिनमें पिछली बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई, भूमि, समुद्री और वायु परिवहन क्षेत्रों की तकनीकी समितियों की रिपोर्टों पर चर्चा, खाड़ी यातायात अध्ययन केंद्र की स्थापना की परियोजना की समीक्षा, 2026 के लिए परिचालन योजना और संबंधित क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीके शामिल थे।

बैठक के दौरान, नीतियों और कानूनों को एकीकृत करने और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए निरंतर संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया, जिसका उद्देश्य परिवहन और रसद सेवाओं में एक अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में जीसीसी देशों की स्थिति को मजबूत करना था।