यूएई ने वेस्ट बैंक पर नेसेट के संप्रभुता विधेयक की निंदा की

अबू धाबी, 23 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई ने इजरायली नेसेट द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता लागू करने और एक बस्ती पर नियंत्रण को वैध बनाने के उद्देश्य से दो विधेयकों को मंजूरी दिए जाने की कड़ी निंदा की है। यूएई ने इसे एक खतरनाक वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है, जो क्षेत्र में न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों को कमजोर करता है।

विदेश मंत्रालय ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की कानूनी और ऐतिहासिक स्थिति को बदलने के उद्देश्य से एकतरफा उपायों को अस्वीकार करने की अपनी बात दोहराई। यूएई ने शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने और अवैध प्रथाओं को समाप्त करने, शांति और न्याय को बढ़ावा देने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया।

मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाने और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।