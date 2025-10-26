सकर घोबाश संघीय राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अज़रबैजान में करेंगे

अबू धाबी, 26 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के अध्यक्ष सकर घोबाश, अज़रबैजान के संविधान को अपनाने की 30वीं वर्षगांठ मनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 से 31 अक्टूबर तक अज़रबैजान गणराज्य में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

यह सम्मेलन अज़रबैजान की राष्ट्रीय सभा द्वारा अपनी अध्यक्ष साहिबा गफारोवा के निमंत्रण पर आयोजित किया जा रहा है।

यह यात्रा अज़रबैजान के साथ संसदीय सहयोग को मजबूत करने, संवाद के माध्यमों का विस्तार करने और विधायी एवं संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह साझा हितों के मुद्दों पर रचनात्मक साझेदारी और समन्वित रुख को बढ़ावा देने के लिए एफएनसी के व्यापक प्रयासों को भी दर्शाता है।

इस यात्रा के दौरान, एफएनसी प्रतिनिधिमंडल संसदीय और संस्थागत सहयोग को और विकसित करने के तरीकों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ अज़रबैजानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेगा। चर्चाएं संयुक्त अरब अमीरात और अज़रबैजान के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की मजबूती को प्रतिबिंबित करेंगी, जिसे दोनों मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है।