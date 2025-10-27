जीसीसी, इटली ने सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की

रियाद, 27 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) - खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जसीम अल-बुदैवी ने रियाद स्थित महासचिवालय के मुख्यालय में इटली के प्रधानमंत्री के राजनयिक सलाहकार रॉबर्टो स्टोरासी से मुलाकात की।

बैठक के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जीसीसी और इटली के बीच सहयोग संबंधों को मजबूत करने और 2022-2028 के लिए जीसीसी-ईयू संयुक्त कार्य कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की समीक्षा की।

उन्होंने नवीनतम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और साझा हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।