यूएई-अफ्रीका पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में शुरू

दुबई, 27 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई-अफ्रीका पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन 2025 सोमवार को "सतत विकास के लिए पुल निर्माण" विषय पर शुरू हुआ।

द बेंच द्वारा फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट (एफएचएस वर्ल्ड 2025) के एक भाग के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूएई और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक और पर्यटन सहयोग को मजबूत करना और पर्यटन क्षेत्र में संयुक्त निवेश के अवसरों का विस्तार करना है।

मदीनात जुमेराह होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और पर्यटन एवं संबंधित उद्योगों में सतत विकास के नए अवसर पैदा करना है। यह सतत पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और रणनीतिक निवेश साझेदारी को गहरा करने के साझा प्रयासों का समर्थन करने पर भी केंद्रित है, साथ ही अफ्रीका भर में आशाजनक पर्यटन निवेश के अवसरों और महाद्वीप के पर्यटन विकास में एक प्रमुख भागीदार के रूप में यूएई की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

इस शिखर सम्मेलन में 350 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात और 53 अफ्रीकी देशों के नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, मंत्री, निर्णयकर्ता, निवेशक और उद्यमी शामिल हैं। यह आयोजन संवाद, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में भविष्य की साझेदारी के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

यह शिखर सम्मेलन वैश्विक पर्यटन को आकार देने और सतत, समावेशी विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व को रेखांकित करता है।

पारस्परिक हित के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात-अफ्रीका पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन पर्यटन संबंधी परियोजनाओं में निवेश, वित्तपोषण, बुनियादी ढाँचा, आतिथ्य, नवीन पर्यटन सेवाओं और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेगा।