ईआरसी ने यमन में ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सहायता वितरित की

अबू धाबी, 27 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अमीरात रेड क्रिसेंट (ईआरसी) यमन में अपना मानवीय और राहत कार्य जारी रखे हुए है। यह कई प्रांतों में कठिनाइयों को कम करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के अपने प्रयासों के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को भोजन वितरित कर रहा है।

यह पहल यूएई के अपने राहत विभाग, अमीरात रेड क्रिसेंट के माध्यम से यमनी लोगों की सहायता के लिए चल रहे मानवीय प्रयासों का हिस्सा है।

खाद्य पैकेटों में परिवारों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल थी और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। निवासियों ने यूएई के नेतृत्व, सरकार और लोगों के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

यह अभियान खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने और सबसे कमज़ोर परिवारों की सहायता करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है।