खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने ओरेकल के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की

अबू धाबी, 27 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और अबू धाबी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सूचना प्रौद्योगिकी और डेटाबेस प्रबंधन में वैश्विक अग्रणी ओरेकल के सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक सिसिलिया से मुलाकात की।

इस बैठक में अबू धाबी के डिजिटल परिवर्तन एजेंडे और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों में निवेश, निजी क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करने और अमीरात के प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में अबू धाबी के सरकारी सक्षमता विभाग के अध्यक्ष अहमद तमीम अल कुट्टाब और अबू धाबी कार्यकारी परिषद के महासचिव और क्राउन प्रिंस कार्यालय के अध्यक्ष सैफ सईद घोबाश भी शामिल हुए।