खलीफा पुरस्कार: शिक्षा क्षेत्र से आवेदन 31 दिसंबर तक आमंत्रित

अबू धाबी, 28 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- शिक्षा के लिए खलीफा पुरस्कार के महासचिव ने कहा कि 19वें संस्करण (2025-2026) के लिए आवेदन उसकी वेबसाइट के माध्यम से 31 दिसंबर 2025 तक खुले रहेंगे। विजेताओं की घोषणा अप्रैल 2026 में की जाएगी, जिसके बाद मई 2026 में एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा।

यह पुरस्कार, एर्थ जायद फिलैंथ्रोपीज़ के तहत एक प्रमुख पहल है, जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों से लेकर परिवारों और संस्थानों तक, शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, जिसमें नवाचार, रचनात्मकता और आधुनिक शिक्षण प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

शिक्षा के लिए खलीफा पुरस्कार के महासचिव हुमैद इब्राहिम अल-हौती ने कहा कि इस वर्ष प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए एआई एक प्रमुख मानदंड है, और मूल्यांकन मानदंड यह मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि तकनीक छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मकता, नवाचार और भविष्य की तैयारी का कितना प्रभावी ढंग से समर्थन करती है।

2025-2026 संस्करण में 17 श्रेणियों को कवर करने वाले 10 क्षेत्र शामिल हैं।