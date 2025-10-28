एसईसी ने अप्रमाणित पट्टा अनुबंधों के निपटान पर निर्णय जारी किया

शारजाह, 28 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- शारजाह कार्यकारी परिषद की बैठक मंगलवार सुबह शासक कार्यालय में शारजाह के क्राउन प्रिंस, उप शासक और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख सुल्तान बिन मुहम्मद बिन सुल्तान अल कासिमी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक में शारजाह के उप शासक और परिषद के उपाध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन सलेम बिन सुल्तान अल कासिमी और उप शासक और उपाध्यक्ष हिज हाइनेस शेख सुल्तान बिन अहमद बिन सुल्तान अल कासिमी भी शामिल हुए।

बैठक में शारजाह के व्यापक विकास को बढ़ावा देने और परिवारों व व्यक्तियों की भलाई के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी मामलों की समीक्षा की गई, जिससे सामाजिक स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

परिषद ने शारजाह अमीरात में असत्यापित किरायेदारी समझौतों के निपटान के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया। निर्णय के अनुसार, 2024 के कानून संख्या (5) (संबंधित किरायेदारी कानून और उसके कार्यकारी विनियम) के लागू होने से पहले संपन्न हुए लेकिन सत्यापित न किए गए पट्टा समझौतों का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

जिन व्यक्तियों को उस समय लागू कानून के तहत अपने पट्टा समझौतों का सत्यापन कराना आवश्यक था, उन्हें सत्यापन शुल्क पर 50% की छूट दी जाएगी, बशर्ते उनके समझौते 19 सितंबर, 2024 से पहले समाप्त हो जाएँ या उनका सत्यापन न हो।

जिन व्यक्तियों के अनुबंध सत्यापित हो गए हैं, उन्हें सत्यापन न करने पर लगाए गए प्रशासनिक दंड से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

ये छूट 1 नवंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगी और सभी प्रकार के किरायेदारी समझौतों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और निवेश) पर लागू होंगी।

शारजाह के सर्वोच्च परिषद सदस्य और शासक, महामहिम शेख डॉ. सुल्तान बिन मुहम्मद अल कासिमी के निर्देशों के अनुसार, परिषद ने हसद फल एवं सब्जी संग्रह केंद्र परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करना, कृषि क्षेत्र को सहयोग देना और अमीराती किसानों को प्रोत्साहित करना है।

हसद केंद्र किसानों के निकट एक केंद्रीकृत केंद्र प्रदान करेगा जिससे उनकी लागत कम होगी और सेवाओं तक उनकी आसान पहुँच होगी। यह केंद्र खुदरा श्रृंखलाओं और वितरकों के साथ समझौते करने, पैकेजिंग और लेबलिंग प्रक्रिया को स्वीकृत गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित करने और किसानों और विक्रेताओं, दोनों की संतुष्टि बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, यह परियोजना पूर्व-निर्धारित अनुबंधों के माध्यम से किसानों के लिए बाज़ार जोखिम को कम करेगी और वार्षिक कृषि योजना के कार्यान्वयन में मदद करेगी।

परिषद को शारजाह में आगामी एकता दिवस (54वाँ राष्ट्रीय दिवस) समारोह की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात की उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हुए एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है।

ये कार्यक्रम शारजाह के शहरों और क्षेत्रों में आयोजित किए जाएँगे, जिनमें कला, रंगमंच और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा, कार्यक्रमों में पारिवारिक और युवा गतिविधियाँ, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भागीदारी और राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी भी शामिल होगी।