युद्धों का प्रभाव विकास के लिए चुनौती: अरब लीग

काहिरा, 28 अक्टूबर 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अरब लीग ने क्षेत्र में युद्धों के प्रसार और अरब क्षेत्रों में इज़राइली कब्जे के निरंतर पैटर्न के प्रति चेतावनी दी है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये स्थितियाँ विकास की दिशा के लिए एक वास्तविक ख़तरा हैं और अरब मानव संसाधनों के ह्रास का कारण बनती हैं, जो किसी भी वास्तविक पुनर्जागरण की आधारशिला है।

अरब जनसंख्या विकास दिवस के अवसर पर जारी एक बयान में, लीग के महासचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोग सभी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के केंद्रीय स्तंभ हैं। इसने लोगों को संघर्ष के विनाशकारी प्रभावों से बचाने और सैन्य खर्च से संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की ओर पुनर्निर्देशित करने के लिए ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

बयान में कहा गया है कि संकटों और संघर्षों का बने रहना देशों को प्रगति के अवसरों से वंचित करता है और उनकी प्रगति की क्षमता को कमज़ोर करता है। इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि युवा और रचनात्मक दिमाग ही वह असली पूंजी हैं जिस पर समाज का निर्माण होता है।