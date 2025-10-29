न्यूजीलैंड में आयोजित ग्लोबल बेंचमार्किंग अवार्ड में अजमान पुलिस को विश्व स्तर पर प्रथम स्थान

अजमान, 29 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अजमान पुलिस जनरल कमांड ने न्यूजीलैंड में आयोजित ग्लोबल बेंचमार्किंग अवार्ड्स 2025 में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह पुरस्कार सेंटर फॉर ऑर्गनाइजेशनल एक्सीलेंस रिसर्च (सीओईआर) द्वारा प्रदान किया गया, जो संस्थागत प्रदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उल्लेखनीय सुधार के लिए दिया जाता है।

यह पुरस्कार अजमान पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक-आधारित प्रदर्शन प्रणाली, निरंतर सुधार, नवाचार और बेंचमार्किंग प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार अजमान पुलिस के उप कमांडर-इन-चीफ ब्रिगेडियर खालिद मोहम्मद अल नूमी ने डॉ. रूबेन मान (निदेशक, सीओईआर) से प्राप्त किया। समारोह में विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

रणनीति एवं प्रदर्शन विकास निदेशक कर्नल सैफ अब्दुल्ला अल फलासी ने कहा कि यह पुरस्कार निरंतर सीखने, ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर आधारित एक सुसंगत संस्थागत प्रणाली बनाने के अजमान पुलिस के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि अजमान पुलिस आज संस्थागत प्रदर्शन, स्थिरता और सतत विकास के मामले में विश्व स्तरीय मानकों का एक आदर्श बन गई है।

कर्नल अल फलासी ने अजमान पुलिस के कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल शेख सुल्तान बिन अब्दुल्ला अल नूमी का आभार व्यक्त किया, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन इस सफलता के मुख्य कारण थे। उन्होंने कहा कि यह सफलता सभी विभागों और कार्यदलों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा कि यह पुरस्कार संस्थागत उत्कृष्टता और वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के अजमान पुलिस के दृष्टिकोण की एक व्यावहारिक अभिव्यक्ति है, जो आंतरिक मंत्रालय के निर्देशों, अजमान सरकार की रणनीति और यूएई के विज़न 2031 के अनुरूप है।