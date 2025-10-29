अब्दुल्ला अल हमीद ने 21वें अरब मीडिया फोरम में यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

अबुधाबी, 29 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय (एनएमओ) के अध्यक्ष और यूएई मीडिया परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बुट्टी अल हमीद ने बेरूत में अरब मीडिया फोरम के 21वें संस्करण में यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। लेबनान के राष्ट्रपति जनरल जोसेफ औन के संरक्षण में आयोजित यह फोरम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के समर्थन में मीडिया की भूमिका और अरब क्षेत्र के अधिक टिकाऊ भविष्य को आकार देने के लिए मीडिया संस्थानों, सरकारों और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है।

अल हमीद ने इस बात पर जोर दिया कि यूएई की भागीदारी संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देने और अरब मीडिया के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले विचारों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान पर आधारित एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मीडिया राष्ट्र की सतत विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार है, जो न केवल समाचारों की रिपोर्टिंग करता है, बल्कि जन जागरूकता भी पैदा करता है, सकारात्मकता, नवाचार और ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है, और मीडिया और विकास के बीच भविष्य के गठबंधन का समर्थन करने वाली मौजूदा साझेदारियों को मज़बूत करता है।

एनएमओ अध्यक्ष ने अरब मीडिया संस्थानों द्वारा साझा चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक संचार परिदृश्य को आकार देने वाले तेज़ी से हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सहयोग और समन्वय को मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। यूएई का मानना ​​है कि अरब मीडिया, जब व्यावसायिकता, ज़िम्मेदारी और आपसी सम्मान के मूल्यों के इर्द-गिर्द एकजुट होता है, तो विकास का एक शक्तिशाली वाहक और पहचान की रक्षा करने तथा अरब राष्ट्र के लिए एक साझा भविष्य के निर्माण का एक साधन बन सकता है।

2003 में स्थापित, अरब मीडिया फ़ोरम ने खुद को संवाद और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए एक अग्रणी क्षेत्रीय मंच के रूप में स्थापित किया है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गलत सूचना और सूचना के तेज़ प्रवाह की चुनौतियों का समाधान करने में।