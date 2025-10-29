यूएई ने प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की

अबुधाबी, 29 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओवरनाइट डिपॉजिट सुविधा के लिए आधार दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जो 30 अक्टूबर से प्रभावी होकर 4.15% से 3.90% हो गई है।

यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आरक्षित शेष पर ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा के बाद आया है। सीबीयूएई सभी स्थायी ऋण सुविधाओं के लिए अल्पकालिक तरलता उधार लेने की ब्याज दर को आधार दर से 50 आधार अंकों अधिक बनाए रखेगा।

आधार दर मौद्रिक नीति का संकेत देती है और यूएई में ओवरनाइट मनी मार्केट ब्याज दरों के लिए एक प्रभावी न्यूनतम दर के रूप में कार्य करती है।