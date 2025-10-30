अरब संसद ने लैटिन अमेरिकी संसद, एफएओ के साथ मज़बूत सहयोग की संभावनाएँ तलाशीं

काहिरा, 30 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बिन अहमद अल यामाही ने काहिरा में लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई संसद (पारलाटिनो) के अध्यक्ष रोलांडो मिगुएल गोंजालेज पेट्रीसियो और एफएओ के सहायक महानिदेशक डॉ. अब्दुल हकीम एल्वेयर से अलग-अलग मुलाकात की।

अल यामाही और गोंजालेज ने संस्थागत सहयोग को मज़बूत करने और नवंबर में मिस्र में होने वाले गाजा पट्टी के शीघ्र पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के लिए आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन करने पर चर्चा की। अल यामाही ने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने और गाजा युद्धविराम को मज़बूत करने के लिए एकीकृत अरब और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रयासों के महत्व पर ज़ोर दिया और अरब मुद्दों पर लैटिन अमेरिकी देशों के रुख की प्रशंसा की।

डॉ. एल्वेयर के साथ अपनी बैठक के दौरान, अल यामाही ने खाद्य सुरक्षा पर क्षेत्रीय विधायी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा की। उन्होंने अरब देशों में खाद्य सुरक्षा ढाँचों का समर्थन करने और खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए अरब संसद की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और एफएओ की चल रही पहलों की सराहना की।

अल यामाही ने एफएओ के संसदीय शिखर सम्मेलनों के परिणामों का भी स्वागत किया और 2026 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अगले शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अरब संसद की मंशा की पुष्टि की।