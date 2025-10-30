यूएई संसदीय प्रभाग ने एशियाई संसदीय सभा की बैठक में भाग लिया

मॉस्को, 30 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के संसदीय प्रभाग के सदस्य मोहम्मद ईसा अल काशेफ ने मॉस्को में आयोजित एशियाई संसदीय सभा (एपीए) की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामलों की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया।

अपने संबोधन में, अल काशेफ ने एशियाई संसदों के बीच सहयोग को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने वाली पहलों को आगे बढ़ाने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एशिया भर में शांति और स्थिरता बढ़ाने के यूएई के प्रयासों में संवाद और संयुक्त कार्रवाई केंद्रीय भूमिका में है।

उन्होंने विचारों को एकजुट करने, साझा चुनौतियों का समाधान करने और सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने में संसदीय कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया।

अल काशेफ ने समिति द्वारा चर्चा किए गए मसौदा प्रस्तावों पर संसदीय प्रभाग के प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें एशिया में सतत समाज के लिए गुणवत्तापूर्ण बाल एवं युवा विकास को बढ़ावा देने तथा सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली अधिक न्यायसंगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थन में एशियाई सांसदों के प्रस्ताव शामिल थे।