यूएई ने जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया

मपुमलंगा, दक्षिण अफ्रीका, 31 अक्टूबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई जवाबदेही प्राधिकरण (यूएईएए) के अध्यक्ष हुमैद ओबैद खलीफा ओबैद अबुशिब्स की अध्यक्षता में यूएई जवाबदेही प्राधिकरण (यूएईएए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 2025 के लिए जी20 की दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में मपुमलंगा शहर में आयोजित जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

प्रतिनिधिमंडल ने पुष्टि की कि यूएई एक संस्थागत रणनीति अपनाता है जो जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी को सतत विकास में एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखता है, जो नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप है, जो पारदर्शिता और अखंडता को देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखता है।

अपने संबोधन के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, और अपने लेखा परीक्षा निकाय के माध्यम से, सर्वोच्च लेखा परीक्षा और जवाबदेही संस्थानों के बीच विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को मजबूत करने और साझेदारी बनाने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसमें व्यापार और निवेश वातावरण में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।