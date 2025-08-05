यूएई ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों के सम्मेलन में भाग लिया

तुर्कमेनिस्तान, 5 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री और ऊर्जा एवं अवसंरचना मंत्री के विशेष प्रतिनिधि सुहैल बिन मोहम्मद फराज अल मजरूई ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह सम्मेलन 5 अगस्त को तुर्कमेनिस्तान के अहवाज़ में शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा।

अल मजरूई ने पुष्टि की कि वैश्विक विकास प्रयासों में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी उसके स्थापित दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूएई की भागीदारी सतत विकास को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने और देशों को उन्नत बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिससे वे भौगोलिक चुनौतियों से पार पा सकें और अपने लोगों के लिए समृद्धि प्राप्त कर सकें।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन प्रभावी साझेदारी बनाने, विशेषज्ञता साझा करने और निवेश एवं साझा विकास के नए क्षितिज खोलने में योगदान देगा।

हर दस साल में एक बार आयोजित होने वाले इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य लगभग 57 करोड़ लोगों वाले स्थलबद्ध विकासशील देशों (एलएलडीसी) के सामने आने वाली विकास चुनौतियों को उजागर करना है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बेहतर बनाने, स्मार्ट निवेश को बढ़ावा देने, मुक्त आवागमन को सुगम बनाने और अधिक लचीले एवं कुशल व्यापार गलियारे स्थापित करने के तरीकों की खोज करता है।

चार दिवसीय सम्मेलन में 2024-2034 के दशक के लिए स्थलबद्ध विकासशील देशों (एलएलडीसी) के लिए पर्यावास कार्य योजना (एपीओए) पर चर्चा की जाएगी, जिसे 24 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।

यह कार्य योजना पाँच परस्पर संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर आधारित है जो सामूहिक रूप से एलएलडीसी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं और परिवर्तनकारी विकास प्राप्त करने के लिए सतत विकास के अवसर पैदा करते हैं: संरचनात्मक परिवर्तन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; व्यापार, व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय एकीकरण; परिवहन, परिवहन और संपर्क; अनुकूलन क्षमता का निर्माण, लचीलापन सुदृढ़ करना, भेद्यता कम करना और कार्यान्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी।

सम्मेलन के दौरान, अल मज़रूई ने तुर्कमेनिस्तान के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव और तुर्की के परिवहन एवं अवसंरचना मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों में ऊर्जा, अवसंरचना और परिवहन के क्षेत्रों में आपसी हितों को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई।

अल मज़रूई के साथ तुर्कमेनिस्तान में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अल हमेली और विदेश मंत्रालय तथा ऊर्जा एवं अवसंरचना मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।