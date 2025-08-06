अम्मार बिन हुमैद ने तुर्की के राजदूत से मुलाकात की

अजमान, 6 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संयुक्त अरब अमीरात में तुर्की के राजदूत लुत्फुल्लाह गोक्तास का अजमान के शासक के दरबार में अजमान के युवराज, महामहिम शेख अम्मार बिन हुमैद अल नूमी ने स्वागत किया।

शेख अम्मार ने गोक्तास को उनकी नई नियुक्ति पर बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनके कार्यकाल से संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

अजमान के युवराज से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, गोक्तास ने संयुक्त अरब अमीरात, विशेष रूप से अजमान अमीरात में प्रगति और विकास की प्रशंसा की। बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए।