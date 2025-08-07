यूएई के खिलाफ दावे झूठे: यूएएचआर ने पोर्ट सूडान के बयान का खंडन किया

अबू धाबी, 7 अगस्त, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूनियन एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स (यूएएचआर) ने 4 अगस्त, 2025 को 'पोर्ट सूडान अथॉरिटी' द्वारा जारी किए गए उस बयान पर गहरा खेद और निराशा व्यक्त की है जिसमें यूएई के खिलाफ निराधार आरोप और निराधार दावे शामिल हैं।

यूएएचआर ने पुष्टि की है कि बयान की विषयवस्तु जनमत को गुमराह करने और नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानून के स्पष्ट रूप से प्रलेखित और गंभीर उल्लंघनों से ध्यान हटाने का एक स्पष्ट प्रयास है। यूएएचआर ने जोर देकर कहा कि यूएई के खिलाफ इन झूठे आरोपों को दोहराने से संकट और बढ़ेगा और मानवीय पीड़ा और बढ़ेगी। यूएई ने सूडानी लोगों की सहायता के लिए 16.12 बिलियन दिरहम (कुल विदेशी सहायता का 4.5% के बराबर) से अधिक की राशि प्रदान की है, जो 2023 से बढ़ते संघर्ष के कारण अभूतपूर्व दर से पीड़ित हैं। यूएईएचआर ने 5 अगस्त, 2025 को यूनिसेफ के बयान का हवाला दिया, जिसमें सूडानी संकट को 'दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट' बताया गया था, जिससे बच्चों और परिवारों के जीवन को खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों का सम्मान करने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, यूएईएचआर उल्लंघनों को सही ठहराने या कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए बयानों के इस्तेमाल को पूरी तरह से खारिज करता है।

यूएईएचआर ने यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के लिए अपना पूर्ण समर्थन दोहराया। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सभी संबंधित हितधारकों से बिना किसी भेदभाव के नागरिकों की सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करने, गंभीर उल्लंघन करने वालों के लिए गंभीर और प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित करने और न्याय तक पहुँच के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में दंड से मुक्ति को रोकने का आह्वान किया।