യുഎഇ തൊഴിൽ വിപണിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ പകുതിയും യുവാക്കളാണ്: അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ അവാർ

അബുദാബി, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 (WAM) -- സമൃദ്ധവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സ്തംഭമായി യുവാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ മാനവ വിഭവശേഷി-സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ-ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ആക്ടിംഗ് മന്ത്രിയുമായ ഡോ. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ അവാർ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
നഫീസ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ യുഎഇ പൗരന്മാരുടെ തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ വിഹിതം 325 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു, ഇത് സമഗ്രമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിലും, നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും, സാമൂഹിക ഐക്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും യുവാക്കളുടെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ വിപണി ആവശ്യങ്ങളുമായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉൽപാദനത്തെ വിന്യസിക്കുന്നതിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവിയിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻഗണനാ മേഖലകളായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ), ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലും, സാങ്കേതിക, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പരിശീലനത്തിലും (ടിവിഇടി) നിക്ഷേപം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത അൽ അവാർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. യുഎഇ കൗൺസിൽ ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനായി ഒരു സമർപ്പിത ഫണ്ട് അനുവദിച്ചും '5,000 ഡിജിറ്റൽ പ്രതിഭകൾ' സംരംഭം ആരംഭിച്ചും സംരംഭകത്വം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും ഡിജിറ്റൽ സന്നദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും യുഎഇയുടെ അനുഭവം അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ജി20 തൊഴിൽ, തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ 'തൊഴിൽ സേനയിലെ ലിംഗസമത്വം' എന്ന വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി അൽ അവാർ മറ്റൊരു സെഷനിൽ പങ്കുചേർന്നു. സമത്വവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. യുഎഇയിലെ നിയമനിർമ്മാണം ജോലിസ്ഥലത്ത് എല്ലാത്തരം ലിംഗാധിഷ്ഠിത വിവേചനവും - പ്രമോഷനുകൾ, പരിശീലന അവസരങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ - നിരോധിക്കുന്നുവെന്നും ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുഎഇയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ 66 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്, അവരിൽ 30 ശതമാനത്തിലധികം പേരും നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു എന്ന് അൽ അവാർ വെളിപ്പെടുത്തി. തൊഴിൽ വിപണിയിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖല 21 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചുവെന്നും, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മൊത്തം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളിൽ 46 ശതമാനവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജോലികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വികസന പരിപാടിയുടെ (യുഎൻഡിപി) ലിംഗ അസമത്വ സൂചികയിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക (മെന) മേഖലയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം, ലോകബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ സ്ത്രീകൾ, ബിസിനസ്സ്, നിയമം 2024 റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ആഗോള റാങ്കിംഗിൽ യുഎഇ കൈവരിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി അൽ അവാർ വിശദീകരിച്ചു. യുഎഇ 100 ൽ 82.5 പോയിന്റ് നേടി.