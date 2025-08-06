ചെങ്ഡുവിൽ നടക്കുന്ന ലോക ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎഇ

ചൈന, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 (WAM) -- ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ 17 വരെ ചൈനയിലെ ചെങ്ഡുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 12-ാമത് ലോക ഗെയിംസിൽ യുഎഇ പങ്കെടുക്കുന്നു, ജിയു-ജിറ്റ്സു, മുവായ്തായ്, ട്രയാത്ത്ലൺ എന്നീ മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലായി എട്ട് പുരുഷ-വനിതാ അത്ലറ്റുകൾ മത്സരിക്കുന്നു.
ദേശീയ ജിയു-ജിറ്റ്സു ടീമിൽ ആറ് അത്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: മുഹമ്മദ് അൽ സുവൈദി (69 കിലോഗ്രാം), മഹ്ദി അൽ അവ്ലാക്കി (77 കിലോഗ്രാം), സയീദ് അൽ കുബൈസി (85 കിലോഗ്രാം), അസ്മ അൽ ഹൊസാനി (52 കിലോഗ്രാം), ഷംസ അൽ അമ്രി (57 കിലോഗ്രാം), ഷമ്മ അൽ കൽബാനി (63 കിലോഗ്രാം).
കൂടാതെ, ട്രയാത്ത്ലൺ മത്സരങ്ങളിൽ യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മറിയം അൽ ഷംസി ആയിരിക്കും, അതേസമയം മുഹമ്മദ് തൗയിസി മുവായ്തായ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
34 ഇനങ്ങളിലായി 118 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 5,000-ത്തിലധികം അത്ലറ്റുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ആഗോള മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അന്തിമ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ദേശീയ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയിലെ സാങ്കേതിക, കായിക കാര്യ വകുപ്പ് അടുത്തിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക ഫെഡറേഷനുകളുമായി ഒരു സംയുക്ത വെർച്വൽ യോഗം നടത്തി.
നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി-സ്പോർട്സ് ഇവന്റായ വേൾഡ് ഗെയിംസ്, അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഒരു സംഘടനയായ ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡ് ഗെയിംസ് അസോസിയേഷൻ (IWGA) ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഐഡബ്ല്യുജിഎ 40 അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2009-ൽ തായ്വാനിൽ നടന്ന എട്ടാമത് വേൾഡ് ഗെയിംസിൽ മുഹമ്മദ് ഷെഹാബ് സ്നൂക്കറിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ യുഎഇയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനുശേഷം, ഈ മത്സരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യം ആകെ 12 മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ജിയു-ജിറ്റ്സു ടീമിലെ അംഗമായ ഫൈസൽ അൽ കെറ്റ്ബി 2017-ൽ പോളണ്ടിൽ നടന്ന പത്താം പതിപ്പിൽ സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും മെഡലുകൾ നേടി. അതേ പതിപ്പിൽ പാരച്യൂട്ടിംഗിന്റെ മിക്സഡ് വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ എയർ സ്പോർട്സ് ടീം വെങ്കല മെഡൽ നേടി.
2022-ൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നടന്ന മുൻ പതിപ്പിലാണ് യുഎഇയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്, അവിടെ പ്രതിനിധി സംഘം റെക്കോർഡ് എട്ട് മെഡലുകൾ നേടി: രണ്ട് സ്വർണം, ഒരു വെള്ളി, അഞ്ച് വെങ്കലം. ജിയു-ജിറ്റ്സു, മുവായ്തായ്, ഫ്രീഫാൾ പാരച്യൂട്ടിംഗ് എന്നിവയിലാണ് മെഡലുകൾ ലഭിച്ചത്.
ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നടന്ന 11-ാം പതിപ്പിന് ശേഷം, പങ്കെടുക്കുന്ന 101 രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎഇ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലോക ഗെയിംസ് മെഡൽ പട്ടികയിൽ 10 സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നേറി 56-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2022-ലെ പതിപ്പിൽ 49 മെഡലുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും, മൊത്തം 490 മെഡലുകളുമായി ഇറ്റലി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.