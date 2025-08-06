റിയാദ്, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 (WAM) -- സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജകുമാരൻ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി സൗദി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കോളിനിടെ, ഇരുപക്ഷവും ബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും തന്ത്രപരമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, മേഖലയിലും ലോകത്തും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.