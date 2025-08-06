ഗാസയ്ക്കും പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മാനുഷിക സഹായം നൽകണമെന്ന് ഖത്തർ, യുകെ നേതാക്കൾ

ദോഹ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 6 (WAM) -- വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി, യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറുമായി ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു.
അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗാസ മുനമ്പിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ ഉൾപ്പെടെ സമീപകാല പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഹ്വാനം പരാമർശിച്ചു. മുനമ്പിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മതിയായ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മാനുഷിക സഹായത്തിന്റെയും അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന്റെയും ആവശ്യകത ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.