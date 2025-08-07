പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുഎഇ അംബാസഡർ എസിഎസ് സെക്രട്ടറി ജനറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 (WAM) -- ക്യൂബയിലെ യുഎഇ അംബാസഡർ ഹസ്സ അൽ കാബി, ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കരീബിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ (എസിഎസ്) പുതുതായി നിയമിതയായ സെക്രട്ടറി ജനറൽ നോമി എസ്പിനോസ മാഡ്രിഡുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം, സാംസ്കാരിക വിനിമയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത യോഗം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.

2017 മാർച്ചിൽ യുഎഇ നിരീക്ഷക പദവി നേടിയതിനുശേഷം, യുഎഇയും എസിഎസും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അൽ കാബി എടുത്തുകാണിച്ചു. സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുക, സുസ്ഥിര ടൂറിസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷി വളർത്തുക, പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയിൽ ഇരുപക്ഷവും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കിട്ടു.

സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ, വിനിമയ പരിപാടികൾ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിൽ നിക്ഷേപം, യുഎഇ-കരീബിയൻ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഫണ്ട് പോലുള്ള മുൻകാല ശ്രമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് എന്നിവയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.