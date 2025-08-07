അജ്മാൻ കിരീടാവകാശി സ്ലോവാക് അംബാസഡറുമായി സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്തു

അജ്മാൻ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 (WAM) -- അജ്മാൻ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് അമ്മാർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി തന്റെ കാലാവധിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്ലോവാക്യൻ അംബാസഡർ പാവോൾ പാനിസിനെ യുഎഇയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. പാനിസിന് വിജയാശംസകൾ നേർന്ന അവർ, യുഎഇയും സ്ലൊവാക്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു.
പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ സംയുക്ത സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. കിരീടാവകാശിയുടെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതത്തിന് പാനിസും സംഘവും നന്ദി പറയുകയും എമിറേറ്റിന്റെ വികസനത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു.