മോസ്കോ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 (WAM) -- റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി യുഎഇ രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മോസ്കോയിൽ എത്തി.
റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, യുഎഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിമാനത്തെ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അകമ്പടിയോടെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.
യുഎഇയുടെയും റഷ്യയുടെയും ദേശീയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കപ്പെട്ട വുങ്കോവോ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ശൈഖ് മുഹമ്മദിന് ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകി. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി നിരന്നിരുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ശൈഖ് മുഹമ്മദിനായി ഒരു ഓണററി ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ അഫയേഴ്സിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ; യുഎഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ തഹ്നൂൺ അൽ നഹ്യാൻ; സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലി ബിൻ ഹമ്മദ് അൽ ഷംസി; വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ; വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി; നിക്ഷേപ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ അൽ സുവൈദി; സഹമന്ത്രി അഹമ്മദ് അലി അൽ സയേഗ്; സ്ട്രാറ്റജിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അഫയേഴ്സ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഫൈസൽ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ബന്നായ്; സ്ട്രാറ്റജിക് അഫയേഴ്സ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് ചെയർമാനും അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ചെയർമാനുമായ ഡോ. അഹമ്മദ് മുബാറക് അൽ മസ്രൂയി; റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലെ യുഎഇ അംബാസഡർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ, നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.