ഗാസയിലേക്ക് യുഎഇ 500 ടണ്ണിലധികം ഭക്ഷ്യസഹായം എയർർഡ്രോപ് ചെയ്തു

അബുദാബി, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (WAM) --ജോർദാൻ, ജർമ്മനി, ബെൽജിയം എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച്, ഓപ്പറേഷൻ ചിവാലറസ് നൈറ്റ് 3 ന്റെ ഭാഗമായ 'ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്' സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ യുഎഇ 65-ാമത് മാനുഷിക സഹായം എയർർഡ്രോപ് ചെയ്തു.
ഗാസ മുനമ്പിലുടനീളമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതബാധിതരും ദുർബലരുമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ പലസ്തീൻ സമൂഹങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അടിയന്തര മാനുഷിക വിതരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായം 3,862 ടണ്ണിലധികം എത്തി.
നിലവിലെ ഫീൽഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം കരമാർഗ്ഗം എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സഹായത്തിൽ വിവിധ അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അടിയന്തര മാനുഷിക വിതരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
500 ടണ്ണിലധികം ഭക്ഷ്യ സഹായങ്ങൾ നിറച്ച 21 ട്രക്കുകൾ യുഎഇ ക്രോസിംഗുകളിലൂടെ എത്തിച്ചു, ഗാസയ്ക്കുള്ള വ്യോമ, കര പിന്തുണയുടെ വിപുലീകരണ വ്യാപ്തി പ്രകടമാക്കി. ഗാസയിലെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സുസ്ഥിരമായ സഹായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ പങ്കാളികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത യുഎഇ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു, ഇത് അതിന്റെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ മാനുഷിക തത്വങ്ങളെയും ദുരിതാശ്വാസ, സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആഗോള നേതൃത്വത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.