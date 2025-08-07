ആസിയാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മൂന്നാം യോഗം അബുദാബിയിൽ ചേർന്നു

അബുദാബി, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 (WAM)-- തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ (ആസിയാൻ) കമ്മിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ യോഗം അബുദാബിയിൽ നടന്നു. കമ്മിറ്റി സഹമന്ത്രി അഹമ്മദ് അലി അൽ സയേഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
2022-ൽ സെക്ടറൽ ഡയലോഗ് പങ്കാളിയായി പങ്കെടുത്തതിനും 2024-2028-ലേക്കുള്ള സംയുക്ത പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും ശേഷം, ആസിയാൻ കമ്മിറ്റിയുമായുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു യോഗം. ഇന്തോനേഷ്യൻ അംബാസഡർ ഹുസിൻ ബാഗിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ മലേഷ്യ, ബ്രൂണൈ ദാറുസ്സലാം, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംബാസഡർമാരും പങ്കെടുത്തു.
പങ്കാളിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ അൽ സയേഗ് പ്രശംസിക്കുകയും ഏകോപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിലും കമ്മിറ്റിയുടെ പങ്കിനെ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംബാസഡർമാർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ബന്ധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിയാത്മകമായ സംഭാഷണവും സെഷനിൽ നടന്നു.